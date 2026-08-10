Küresel piyasalarda petrol ve ürün fiyatlarında yaşanan değişimler ile enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

BENZİNE YENİ ZAM YOLDA

Benzinin litre fiyatına evvelsi gece 1,06 TL zam gelirken sürücüler daha yeni fiyatlara alışamadan ikinci zam beklentisi ortaya çıktı.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzin ürün fiyatına, pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL artış bekleniyor.

Ancak artışın tamamı pompaya yansımayacak. Hesaplamalara göre 2,08 TL’lik ürün fiyatı artışının 1,56 TL’si benzin litre fiyatlarına yansıyacak.

BİRKAÇ GÜNDE TOPLAM 2,62 TL ZAM

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları, yalnızca birkaç gün içinde ikinci kez yükselmiş olacak.

Evvelsi gece uygulanan 1,06 TL’lik zam ile pazartesi gecesi beklenen 1,56 TL’lik pompa artışı birlikte hesaplandığında benzinin litre fiyatında toplam yükseliş 2,62 TL’ye ulaşacak.

DEPOLAR PAHALIYA DOLACAK

Bu da 50 litrelik bir benzin deposunun yalnızca bu iki zam nedeniyle yaklaşık 131 TL daha pahalıya dolması anlamına geliyor.

Yeni artış kesinleşirse istasyonların tabelaları pazartesi gece yarısında bir kez daha değişecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.