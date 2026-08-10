Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan F.D. isimli şahsın Yüksekova ilçesine bağlı Bataklı köyünde bulunduğu belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanan F.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.D., Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi.