Vanspor’un maçı canlı yayınlanacak! Vanspor – Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü’ne giren 58 yaşındaki Ö.K., bir süre yüzdükten sonra rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaştı. Kıyıya dönmeye çalışan Ö.K.’yi bir süre bekleyen yüzücü arkadaşları, durumdan endişelenerek Ahlat Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulundu.

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