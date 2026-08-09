Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Van Şube Başkanı Ahmet Ortakçı, Van’ın trafik sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şehir merkezindeki yoğunluğun, otopark yetersizliğinin ve kamu kurumlarının belirli bölgelerde toplanmasının ulaşım açısından sorun oluşturduğunu söyledi.

TTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Van Şube Başkanı Ahmet Ortakçı, Van’ın trafik sorununa ilişkin Wanhaber’e açıklamalarda bulundu.

Van’ın tek merkezli bir şehir yapısına sahip olduğunu belirten Ortakçı, üç merkez ilçedeki ticari ve sosyal hareketliliğin birkaç cadde üzerinde yoğunlaştığını ifade etti. Ortakçı, Van’daki trafik sorununda otopark yetersizliğinin önemli bir başlık olduğunu söyledi. Şehir merkezindeki ara sokaklarda araçların yoğun şekilde park edilmesinin trafik akışını olumsuz etkilediğini dile getiren Ortakçı, şehir merkezinde gün içerisinde yoğun araç ve yaya hareketliliği olduğunu söyledi.

“VAN TEK MERKEZLİ BİR KENT KONUMUNDA”

Toplu taşıma araçlarının durak dışında yolcu indirip bindirmesi ve durakların özel araçlar tarafından kullanılması gibi uygulamaların da ulaşımda sorun oluşturduğunu ifade eden Ortakçı, “Van şu anda tek merkezli bir kent konumunda. Üç merkez ilçenin ticari ve sosyal hareketliliği birkaç caddeye sıkışmış durumda. Bunun yanında ciddi bir otopark sorunu var. Ara sokaklarda araçlar sürekli park ettiği için trafik akışı neredeyse imkansız hale geliyor. Kent merkezine çok fazla araç ve yaya giriyor. Denetim mekanizmaları da yeterince çalışmıyor. Toplu taşıma araçları durak dışında yolcu indirip bindiriyor. Duraklara, özel araçlar park ediliyor. Bu nedenle trafik daha da kötü hale geliyor. Valilik taşınıyor, Şehir Hastanesi yapıldı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi zaten orada, İl Emniyet Müdürlüğü de aynı bölgede bulunuyor. Şimdi bir de stadyumun aynı yerde yapılması planlanıyor. TMMOB il koordinasyon kurulu olarak Mimarlar Odası öncülüğünde dava açtık.” dedi.

Ortakçı, bölgede mevcut trafik yoğunluğunun bulunduğunu belirterek, kamu kurumlarının aynı bölgede yoğunlaşmasının ulaşım planlaması açısından ele alınması gerektiğini kaydetti.

“EN BÜYÜK SORUN OTOPARK”

Trafik sorununun yalnızca yolların tek yönlü hale getirilmesiyle çözülemeyeceğini belirten Ortakçı, “Yolların tek yön yapılması tek başına çözüm değildir. Bu konuda ulaşım uzmanlarının çalışması gerekir. Ancak benim gördüğüm en büyük sorun otopark eksikliğidir. Kamuya ait alanlar otopark ve yeşil alan olarak değerlendirilmeli.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kamuya ait bazı alanların otopark ve yeşil alan olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Ortakçı, bu alanların yapılaşma kararlarının da Van’daki ulaşım ve açık alan ihtiyacıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.