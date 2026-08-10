2026-2027 sezonunun ilk haftasında Metro Holding Kayserispor’u Akhisar Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda konuk eden Vanspor FK, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak sezona puansız başladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Murat Yıldırım, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen oyuncularının ortaya koyduğu mücadele ve karakterden dolayı takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.

“OYUNCULARIMIN MÜCADELESİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sezonun ilk maçında, şampiyonluk hedefiyle kurulan Kayserispor ile karşı karşıya geldiklerini belirten Yıldırım, “Geçtiğimiz sezon doğrudan şampiyon olan takımlardan Amedspor ve Erzurumspor’dan kadrosunu güçlendiren Kayseri temsilcisini elde ettikleri galibiyetten ötürü kutluyorum.” dedi.

Oyun anlamında istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirten Yıldırım, “Oyun anlamında çok bir varlık gösteremesek de çocukların mücadelesi ve ortaya koydukları karakter için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“GENÇ OYUNCULARIMIZI MAÇ SABAHI ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALDIK”

Transfer yasağının kaldırılmasına rağmen yaşanan lisans sorunları nedeniyle yeni transferlerden bazılarını Kayserispor karşılaşmasında oynatamadıklarını belirten Yıldırım, altyapıdan genç oyuncuları kadroya dahil etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Yıldırım, “Herkesin bildiği gibi transfer yasağımızı kaldırdık ama geçen seneden FIFA’da dosyası olan Anestis Vlachomitros dosyasından dolayı transferlerimizin lisanslarını maalesef yetiştiremedik. Van’dan maç sabahı altyapımızdan gençlerimizi çağırmak zorunda kaldık. Tüm olumsuzluklara rağmen mücadelelerinden dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum.” diye konuştu.

VAN VALİSİ BALCI VE EMNİYET MÜDÜRÜ MUTLU’YA TEŞEKKÜR

Yıldırım, transfer yasağının kaldırılması ve vergi borçlarının yapılandırılması sürecinde kulübe destek veren Van Valisi Ozan Balcı ve Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu’ya da teşekkür etti. Tecrübeli Teknik Direktör Yıldırım, “Bu zorlu süreçte maddi manevi tüm desteklerini bizlerden esirgemeyen, transfer yasağının kaldırılması ve vergi borçlarının yapılandırılmasında çok büyük emekleri olan Van Valimiz Sayın Ozan Balcı’ya ve Van Emniyet Müdürümüz Murat Mutlu Beyefendi’ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu zorlu süreçte yanımızda olan değerli Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

“VANSPOR’U HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ”

Vanspor taraftarlarına da özel teşekkürlerini ileten Yıldırım, sezonun zorlu başladığını ancak transferlerin takıma katılmasıyla birlikte daha güçlü bir Vanspor oluşturmak için çalışacaklarını söyleyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “En büyük alkış her zamanki gibi vefakar, cefakar, bizi nerede olursa olsun yalnız bırakmayan büyük Vanspor taraftarlarına. Sezona çok sıkıntılarla girmek zorunda kaldık ama transferlerimizin takıma katılması ve mevcut anlaştığımız oyuncularla birlikte Vanspor’umuzu hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi.