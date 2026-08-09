Trendyol 1. Lig’de sezonun ilk maçında temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ev sahibi sıfatıyla, Metro Holding Kayserispor'u konuk ediyor.

Spor Toto Akhisar Stadyumunda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak.

Heyecanla beklenen maçın başlamasına dakikalar kala her iki ekibin de sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Muhammed Alperen Uysal, Naby Youssouf Oulare, Batuhan İşçiler, Mehmet Manış, Faruk Can Genç, Engin Taş, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Oğulcan Çağlayan, Güvenç Usta, Mehmet Can Davarcıoğlu ve Soran Tümen ilk 11'i ile çıkacak.

Konuk ekipte ilk 11'de sahaya çıkacak isimler ise şu şekilde; Gökhan Değirmenci, Jemal Tabıdze, Semih Güler, Denıs Razvan Radu, Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Mehmet Murat Uçar, Cenk Şen, Marco-Alexandru Dulca, Florent Hasanı ve Taulan Sulejmanov.