Antalya’da turizm sektörü ağustos ayına hızlı başladı. Otellerde doluluk oranları yüzde 90’ı aşarken, 1 Ağustos’ta kente 103 bin 200 yabancı turist giriş yaparak 2026’nın günlük rekoru kırıldı.

Antalya'da bu yıl ocak ayında iyi başlayan ancak ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş nedeniyle olumsuz etkilenen turizmde, ağustos ayı iyi başladı. Turizm sezonunun 'altın dönemi' olarak da belirtilen bu dönemde, sektör temsilcileri, ağustos ayında otellerin dolu olduğunu açıkladı. Ağustos ayının ardından eylülün de güzel göründüğü ifade edildi. Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre; 1-5 Ağustos tarihleri arasında Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı toplamı yarım milyona ulaştı.

1 AĞUSTOS YILIN REKORU

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre; 1 Ağustos Cumartesi günü Antalya Havalimanı'na 101 bin 794, Gazipaşa Havalimanı'na 1406 kişi olmak üzere 103 bin 200 yabancı turist girişi oldu. Bu sayı 2026 yılının şu ana kadarki döneminde günlük giriş sayısı rekoru olarak da kayıtlara geçti. 2026'nın günlük rekoru 18 Temmuz'da 102 bin 212 kişi iken, 1 Ağustos'ta bu rekor yenilenmiş oldu. Ağustos ayının ilk 5 günlük verileri ile birlikte kente gelen yabancı turist sayısı toplamı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 8 milyon 748 bin oldu.

EN BÜYÜK SIKINTI MALİYET VE DÖVİZ KURU

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, 2026'nın turizmde krizlerle başlayan bir sezon olduğunu belirterek, global krizlerin Türk turizmini de ciddi sekteye uğrattığını kaydetti. Çek, "Ona rağmen iyi bir toparlanma süreci oldu. Beklentinin altında olmakla birlikte temmuz ayı sonunda 8,4 milyon turistin Antalya'ya gelmiş olması sevinç verici. Fiyatlar da fena değil. Bizim globalde sıkıntımız tabii ki maliyet ve avro. Gelen kişi sayısı ve satış fiyatlarımızla ilgili herhangi bir şey yok. Maliyetleri kontrol edemememiz ve buna paralel olarak da avronun yerinde sayması, turizmcinin belki de son birkaç yılda ve bu yıl iyice tavan yaparak en büyük sıkıntısı haline geldi" dedi.

DOLULUKLAR YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE

Antalya'nın verdiği iyi hizmetin karşılığını hala almaya devam ettiğini dile getiren Ercan Çek, "Ağustos ayında birçok nitelikli tesis, doluluklarda yüzde 90'ın üzerinde. Ağustos ayı da çok iyi. Eylül, ekim, kasım ne getirir onu bilmiyoruz. Burada krizlerden bahsediyoruz ama birtakım fırsatlar da yaşadık. İşte bunlardan biri, eylül ayını çok iyi değerlendirememekle birlikte ekim ayında Belek'te gerçekleşecek Uzay Kongresi. O hem prestij hem paks anlamında bölgeye ciddi katkı sağlayacak" diye konuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ CİDDİ ETKİLEDİ

Kundu'da bulunan 5 yıldızlı bir otelin işletme müdürü İsmail Çağlar ise ocak ayı itibarıyla turizmin iyi başladığını, şubatta başlayan İran ile ABD-İsrail savaşının ciddi düzeyde etkilediğini söyledi. Çağlar, "Turizm ocak ayında gayet olumlu başlamıştı. Fuarlar da bunu gösteriyordu. Fakat yeni bir savaş, Rusya-Ukrayna savaşının uzaması, genel bazı ülkelerdeki ekonomik sorunlar ister istemez her pazarda farklı bir talep gösterdi. Özellikle mayıs ve haziran aylarında bizi üzen bir süreç oldu. Çok fazla yoğunluk yaşayamadık, bir kaybımız gerçekleşti. Fakat bu temmuz ve ağustos ayında çok ciddi toparlanma ile özellikle bazı bölgelere ciddi doluluklara ulaştık" dedi.

'EYLÜL AYI ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYOR'

Rusya ve Avrupa gibi bazı pazarlarda düşüşler yaşadıklarını anlatan İsmail Çağlar, "İstediğimiz sayılarda değil ama çok kötü de değil. Tabii Türk turizmcilerin bir özelliği var, her krizden bir şekilde en az zararla çıkıyor. Bu sene de öyle olacak. Şu an ağustos ayındayız. Bulunduğumuz Kundu bölgesi, hemen yanımız Belek, çok ciddi doluluklar var. Yine Kemer ve Alanya bölgesinden güzel haberler alıyoruz. Yüksek sezon iyi geçiyor. Şu an ağustos ayındayız, oteller dolu, çok ciddi doluluk var. Haziran ayında bambaşka bir resim vardı, ağustos ayında çok başka bir resim var. Eylül ayı çok güzel görünüyor" diye konuştu.