Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan, Van turizminin büyük ölçüde İranlı ziyaretçilere bağlı olduğunu belirterek, İran'da yaşanan savaşın ve ekonomik gelişmelerin kent turizmini doğrudan etkilediğini söyledi.

İran para biriminin ciddi değer kaybı yaşadığını ifade eden Demirhan, bu durumun Türkiye'yi İranlı turistler açısından daha pahalı hale getirdiğini belirtti.

“BEKLENTİMİZ VAR AMA…”

Savaş nedeniyle insanların seyahat konusunda tereddüt yaşadığını dile getiren Demirhan, “Beklentimiz var ama maalesef böyle bir hakikat de var; yanı başımızdaki savaş, İran’da olan savaş oradaki para değerini çok düşürdü. Yani bir devalüasyon dediğimiz durum oldu, paraları çok ciddi şekilde değer kaybetti. Bu anlamda burası pahalı olmaya başladı, yani onlar için sadece Türkiye değil, bütün ülkeler pahalı hale geldi, ayrıca savaştan dolayı insanlar tereddütlüdür. Yani seyahat edecek ya da tatile gidecek bir psikolojide değiller.” dedi.

“TURİZM OLARAK VAN’DA SADECE İRAN’A BAĞLI KALDIK”

Van'ın yıllardır yalnızca İran pazarına odaklandığını söyleyen Demirhan, Ermenistan, Azerbaycan ve Irak gibi komşu ülkelerden turist çekmeye yönelik yeterli çalışma yapılmadığını ifade ederek, “Biz turizm olarak Van’da sadece İran’a bağlı kaldık. Yani komşu ülkelerimizde Ermenistan, Azerbaycan, Irak gibi yerlere yönelik herhangi bir tanıtım ya da misafir çekecek ciddi bir çalışma yapılmadı. Maalesef hiçbir kurumda, ne ticaret odamızda ne de turizm tarafında yeterli bir çalışma olmadı. Şu an onun sancısını çekiyoruz, eksikliğini hissediyoruz. Turizm anlamında sadece bir ülkeye bağlı kalmak doğru değil. İran’la ilgili ne olacağı belli değil diye biz bunu yıllardır dile getiriyoruz. Ama maalesef alternatif pazar oluşturulmadı.” şeklinde konuştu.

“BAŞKA ŞEHİRLERİ TERCİH EDİYORLAR”

Van'a yönelik uluslararası ulaşım imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Demirhan, Tahran, Erbil, Bakü ve Erivan ile doğrudan uçuşların kente katkı sağlayacağını belirterek, “Tahran-Van uçak seferleri olabilir, Erbil olabilir, Bakü olabilir, Erivan olabilir, bunlar Van’a ciddi katkı sağlayacak şeyler. Ermenistan diasporasının gerçekten Van’a ne kadar değer verdiğini görmek lazım. Akdamar Adası onlar için çok kıymetli, kutsal bir yer gibi görülüyor ama ulaşım sorunu var, gelemiyorlar. Ermenistan’dan buraya uçak seferi olduğunda bunun Van’a ne kadar katkı sağlayacağını o zaman göreceğiz. Önemli olan ulaşımın olması, bir yerde turizmin olması için ulaşımın güçlü olması gerekiyor. Şu an insanlar buraya gelmekte zorlanıyor, bu yüzden başka şehirleri tercih ediyorlar.” şeklinde açıklamalarda bulundu.