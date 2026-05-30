Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim ilçesi Hasankeyf'te, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Medeniyetlerin beşiği Hasankeyf'in dokusu yerli ve yabancı ziyaretçilere farklı bir tarih deneyimi sunarken; Hasankeyf Kalesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Türbesi, Er-Rızk Cami gibi tarihi yapılar da dikkat çekiyor. Hasankeyf İlçesinde düzenlenen tekne turları da antik kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

'BURADA 12 BİN YILLIK BİR TARİHİ GÖRDÜK'

Antalya'nın Alanya ilçesinde gelen Nihat İnan (51), "Bu bayram tatilini bir GAP turu olarak değerlendirmek istedik. Uzun zamandır hayal ettiğimiz ama şimdiye kadar ertelediğimiz bir olaydı. 2 gün öncesinde Mardin'deydik. Midyat'a ondan sonra da Batman'a geldik. Hasankeyf'in güzelliklerini gördükten sonra, daha doğrusu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güzelliklerini gördükten sonra gerçekten çok büyük bir önyargıyla yaklaştığımızın farkına vardım. Öncesinde terör olaylarından dolayı, belki de biraz da can güvenliğinden dolayı sürekli ertelediğimiz gezilerdi ama şimdi etrafı, çevreyi, tarihi yerleri gezdiğimiz zaman gerçekten çok büyük değerler taşıyan bu toprakları gelip görmek, herkese nasip olmalı diye söyleyebilirim. Batman'ı gezip görmek gerçekten bizim için çok büyük bir mutluluktu. Burada 12 bin yıllık bir tarihi gördük. Bu tarihi hissetmek, bunlara dokunmak, bunlarla birlikte olmak, o havayı solumak bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluktu. Zamanı, vakti olan herkesi Batman'a, Hasankeyf'i görmeye bekleriz" dedi.

'ÇOK BEĞENDİK'

Ukrayna'dan gelen Yevheniia Viun (38) ise "Türkiye'yi çok seviyorum ve Uzak Şehir dizisini izliyorum. Zaten tarih çok seviyorum. Biz Mardin'e gittik sonra Hasankeyf'e geldik. Hasankeyf'i çok beğendik. Çok güzel yer. Burayı gezip çok mutlu oluyorum. Çok seviyorum. Bence bir zaman sonra çok turist gelecek" diye konuştu.

'İLK KEZ GELDİK'

Ankara'dan Hasankeyf'i gezmeye gelen İlknur Karademir de "Çok beğenerek, gezerek, eğlenerek bir vakit geçiriyoruz. Gerçekten çok güzel yerler. Değişik bir havası var. Biz bugün tur sayesinde Hasankeyf'e geldik ve buranın 12 bin yıllık tarihini görme şansımız oldu. Çok beğenerek, keyifle geziyoruz. İnsanların da görme şansı olmasını dilerim. Gelmelerini tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir havası var. İlk kez geldik. Hatta ileride gelme şansımız olursa tekrar gelmeyi istiyorum. Daha rahat bir zamanda, daha geniş bir zamanda gezmek isterim" dedi.

'TARİHİ DOKUYU YAŞADIM'

Eskişehir'den gezmek için Hasankeyf'e gelen Musa Arı (68), şunları söyledi: "Çok memnunum. İnsanından, yemeklerinden, hitap şekillerinden memnunum. Geç bile kaldığımı düşünüyorum. İyi ki gelmişim. Tarihi dokuyu yaşadım ve çok da memnun oldum. Tarihi dokusunu bozmadan yapmışlar. Öncelikle onun için çok sevindim. Gerçekten böyle bir mimari yapı Eskişehir'de yok. Hiç durmadan gelsinler, görsünler. Biz ülkemizi tanımıyoruz."

'BEKLEDİĞİMDEN ÇOK DAHA GÜZEL'

Eşi ve çocuğuyla beraber gelen Serra Sırdaş da "Trabzonluyum. 7 yıldır Mardinli biriyle evliyim. 2 yıldır da Mardin'de yaşıyorum. Bayramda da Hasankeyf'i gezmeye geldik. Özellikle gelip görmek istedim ve beklediğimden çok daha güzel. Aktifliği, çarşısı, tarihini gerçekten çok beğendim. Gaziantep'i, Diyarbakır'ı, çoğu yeri gezdim ama Batman'a ilk kez geliyorum. Hasankeyf'e ilk defa geliyorum ve gerçekten çok beğendim. Vatandaşlara tavsiyem, kesinlikle rotalarını buraya çevirmeleri lazım. Beklediklerinden çok çok daha güzel. Ben şimdi Trabzondakileri de buraya yönlendireceğim gelmeleri için. Bir Karadenizli olarak gerçekten çok beğendim. Yeşili de beklediğimin üstündeydi" dedi.