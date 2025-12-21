Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve turizmci Emre Değer, 2025 yılının turizm açısından beklentilerin altında kaldığını ifade etti.

2024 ile 2025 yılları arasında kayda değer bir fark oluşmadığını belirten Değer, sezonun büyük bölümünün düşük doluluk oranlarıyla geçtiğini dile getirdi.

İRAN’DAKİ GELİŞME VAN TURİZMİNİ ETKİLEDİ

Değer, Van turizminin en önemli yapı taşını oluşturan İranlı ziyaretçilerin, ülkelerinde yaşanan 12 günlük savaş ve ardından derinleşen ekonomik kırılganlık nedeniyle seyahat planlarını ertelemesinin Van’daki turizm hareketliliğini büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

Turizmci Emre Değer, 2025 turizm sezonuna daha umutlu başladıklarını ancak yıl içinde yaşanan gelişmelerin bu beklentileri karşılamadığını kaydederek, “2025 yılını turizm açısından değerlendirdiğimizde, maalesef 2024’e kıyasla belirgin bir iyileşmeden söz etmek mümkün değil. 2024 yılında sezonda yaklaşık 45 gün çalışabilmiştik, 2025’te de tablo büyük ölçüde aynı kaldı; yine 45–50 günü geçmeyen bir doluluk yaşadık. Yani iki yıl arasında turizm açısından ciddi bir fark oluşmadı.” dedi.

“2025’E DAHA UMUTLU GİRMİŞTİK”

Sezona erken rezervasyonlarla girdiklerini aktaran Değer, yıl içinde yaşanan ve yaklaşık 12 gün süren savaş sürecinin Van turizmini doğrudan etkilediğini belirterek, “Aslında 2025’e daha umutlu girmiştik, 2024’e kıyasla erken rezervasyonlarımız vardı ve sezonun daha iyi geçeceğini düşünüyorduk. Ancak yıl içinde yaşanan ve yaklaşık 12 gün süren İran’daki savaş süreci, Van turizmini doğrudan etkiledi. Bu süreçte, savaş nedeniyle geçici bir sirkülasyon oluştu ve otellerimiz kısa bir dönem dolmaya başladı. Elbette bu durumun gerekçesi savaştı ve böyle bir gelişmenin yaşanmasını hiçbir şekilde istemezdik; hiçbir yerde savaşın olmasını destekleyen ya da arzu eden bir kesim değiliz.” ifadelerini kullandı.

“SEZONUN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜN FİİLEN KAYBEDİLMESİNE NEDEN OLDU”

Savaşın ardından oluşan belirsizlik ortamının seyahat planlarını ertelettiğini söyleyen Değer, “İran’daki savaşın yarattığı belirsizlik ve tedirginlik nedeniyle insanlar yaklaşık 2–3 ay boyunca seyahat etmekten kaçındı, yerlerinden çıkmak istemedi. Bu da sezonun önemli bir bölümünün fiilen kaybedilmesine neden oldu. Sezonun ortalarına ve sonuna doğru yeniden bir hareketlenme yaşandı, otellerimiz tekrar dolmaya başladı ancak bu hareketlilik, otelci esnafının yüzünü güldürecek bir seviyeye ulaşmadı.” diye konuştu.

“2025 TURİZM SEKTÖRÜ AÇISINDAN ZORLU GEÇEN BİR YIL OLDU”

Sezon boyunca yüksek doluluk oranlarına ulaşılamadığını kaydeden Değer, “2025’te sezon boyunca hiçbir zaman yüzde 100 doluluk yakalayamadık. Doluluk oranları kısa süreli yükselişlerin ardından yüzde 80’lere, ardından 70’lere ve 60’lara gerileyerek sezonu bu şekilde kapattık. Sonuç olarak 2025, beklentilerin altında kalan ve turizm sektörü açısından zorlu geçen bir yıl oldu.” değerlendirmesinde bulundu.