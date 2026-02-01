Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ocak ayı içerisinde Van Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün değiştirileceğini ifade etmesinin ardından beklenen atama gerçekleşti.

Son dönemde adı çeşitli tartışmalarla gündeme gelen ve görevi vekaleten yürüten Yalçın Özdemir, Van İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevinden alındı. Özdemir’in yerine Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Mehmet Tosun atandı.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Tosun’un bugün Van’a geldiği, yeni görevine ise pazartesi günü resmen başlayacağı öğrenildi.

Van'da yeni bir dönem başlıyor

Bakan Bak’ın daha önce yaptığı açıklamanın kısa sürede hayata geçirilmesi, Van’da gençlik ve spor alanında yeni bir dönemin başlayacağı şeklinde yorumlandı. Uzun süredir kamuoyunda eleştirilen yönetim anlayışının ardından yapılan bu atamanın, teşkilat içinde ve sahadaki çalışmalara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.