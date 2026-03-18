Edinilen bilgilere göre olay, saat 09.00 sıralarında Korulu Mahallesi’ne bağlı Albucak mezrasında meydana geldi. Emin Kaya’ya ait iki katlı yapının alt kısmında bulunan ahır, yoğun yağışların etkisiyle çöktü. Çökme sonucu ahırda Emin Kaya ve Sait Kıpçak’a ait yaklaşık 50 kuzu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Çatak İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şu ana kadar 6 kuzu sağ olarak kurtarılırken, 4 kuzunun telef olduğu belirlendi. Göçük altında kalan diğer hayvanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çatak Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili kurum yetkilileri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.