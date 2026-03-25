Van’da turizm sektörü, İran’da yaşanan gelişmelerin etkisiyle daralma riskiyle karşı karşıya. Özellikle Nevruz dönemiyle birlikte artması beklenen turist hareketliliği bu yıl gerçekleşmezken, Van’ın ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturan turizm gelirlerinde de kayıp yaşanıyor.

Sektör temsilcileri, hem bölgesel gelişmelerin hem de belirsizlik ortamının Van turizmini doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

“İRAN’DAKİ GELİŞMELER, COĞRAFYAMIZI ETKİLEYEN BİR SÜRECE İŞARET EDİYOR”

Turizmci Murat Beyaz, İran’daki sürecin yalnızca o ülkeyle sınırlı kalmadığını, bölgedeki tüm illeri etkilediğini belirterek, “İran’da yaşanan gelişmeler, yalnızca o ülkeyi değil, içinde bulunduğumuz coğrafyanın tamamını etkileyen bir sürece işaret ediyor. Bu tür çatışmaların hiçbir taraf için kazanç üretmediği açık, en kötü barışın dahi savaştan daha iyi olduğu gerçeğinden hareketle, tarafların en kısa sürede diyalog ve uzlaşı yolunu tercih etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira savaş; can kayıpları, zorunlu göçler ve derin insani krizler anlamına geliyor.” dedi.

“BÖLGESEL GELİŞMELERİN VAN GİBİ KENTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DOĞRUDAN HİSSEDİLİYOR”

Van’ın bu süreçten doğrudan etkilendiğini dile getiren Beyaz, özellikle İranlı turistlerin yokluğunun Van’da ciddi bir ekonomik boşluk yarattığını ifade etti.

Beyaz, “Bununla birlikte, bölgesel gelişmelerin Van gibi sınır kentleri üzerindeki etkisi çok daha doğrudan hissediliyor. İran’da yaşanan mevcut durum, kent ekonomisini ve özellikle turizm sektörünü ciddi biçimde etkiliyor. Daha önceki yıllarda Nevruz dönemi, başta Van olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya ve Kapadokya gibi birçok turizm destinasyonu için önemli bir hareketlilik yaratmaktaydı. Ancak gelinen noktada, güvenlik kaygıları ve belirsizlikler nedeniyle İran’dan beklenen turist akışı neredeyse tamamen durma noktasına geldi.” diye konuştu.

“BU DURUM, ZİNCİRLEME BİR SORUN”

Turizmde yaşanan daralmanın zincirleme bir etki yarattığını anlatan turizmci Beyaz, “Bu durum, sadece turizm işletmelerini değil, aynı zamanda Van ekonomisinin bütün bileşenlerini etkileyen zincirleme bir sorun alanı oluşturuyor. Otellerden restoranlara, küçük esnaftan tur operatörlerine kadar geniş bir kesim ciddi bir ekonomik daralma ile karşı karşıya. Mevcut koşulların devam etmesi halinde, işletmelerin personel azaltma, maaş ödemelerinde aksama ve kira yükümlülüklerini yerine getirememe gibi sorunlarla karşılaşması kaçınılmaz görünüyor.” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT DURUM TURİZM SEKTÖRÜNÜ KRİZE SÜRÜKLEME POTANSİYELİ TAŞIYOR”

Beyaz, uluslararası bazı uyarıların da turizmi olumsuz etkilediğine işaret ederek, şu çağrıda bulundu:

“Öte yandan, uluslararası bazı aktörlerin bölgeye ilişkin yaptığı güvenlik uyarıları da turizm hareketliliğini olumsuz etkiliyor. Bu noktada, yetkili kurumların daha şeffaf ve açık bir iletişim yürütmesi büyük önem taşıyor. Eğer bölgede herhangi bir güvenlik riski söz konusuysa, bunun kamuoyu ile açık bir şekilde paylaşılması; değilse de bölgenin güvenliğine ilişkin güçlü ve somut mesajların verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, mevcut belirsizlik ortamı hem turizm sektörünü hem de kent ekonomisini daha derin bir krize sürükleme potansiyeli taşıyor.”