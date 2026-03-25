ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat’tan bu yana devam eden savaş, küresel altın piyasasında dalgalanmalara yol açtı. Daha önce benzer diplomatik gelişmeler sonrası fiziki altın fiyatlarında artış yaşanırken, bu kez altın sert bir düşüş gösterdi. Türkiye’de de fiyatların gerilemesiyle birlikte vatandaşlar altına yoğun ilgi göstermeye başladı.

Van’daki kuyumcuların çoğunda fiziki altın stokları hızla tükenirken, piyasada geçici bir arz sıkışıklığı yaşandı.

“STOKLARIMIZ OLDUKÇA AZALDI”

Van’da faaliyet gösteren kuyumcu Sait Turan, düşüşün ardından oluşan talebin normalin çok üzerinde olduğunu belirterek, “Biliyorsunuz, gram altında ciddi bir düşüş yaşandı, önceki dönemlerde altın düştüğünde insanlar genellikle satışa yönelirdi, ama bu sefer tam tersi oldu; düşüş sonrası müşteriler alım yaptı ve bu talepleri maalesef darphane bile karşılayamadı. Arz-talep dengesinde ciddi sıkıntılar oluştu ve stoklarımız oldukça azaldı. Şu anda darphane siparişleri en erken bir hafta, bazen iki hafta sonra teslim ediliyor.” dedi.

“ALTIN SATAN ÇOK OLMADI”

Turan, savaş gibi küresel gelişmelerin genellikle altın fiyatlarını yükselttiğini, ancak bu sefer piyasada farklı bir durum oluştuğunu söyledi.

Turan, “Altındaki düşüşle beraber arz sınırlı kaldı, müşteriler oldukça fazla alım yaptı, altınlarını satan müşteri pek olmadı. Fiziki piyasada kısa süreli 6 bin 200 TL ile 6 bin 500 TL civarında bir geri çekilme yaşandı, ama şu anda gram altın 7 bin TL civarında seyrediyor.” şeklinde konuştu.

“ALTIN STOĞU BULAMAYAN VATANDAŞLAR İŞÇİLİĞİ AZ BİLEZİK TERCİH EDİYOR”

Van’da ve Türkiye’nin diğer illerinde piyasada gram altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve çeyrek altının neredeyse kalmadığını belirten Turan, işçiliği nispeten daha az olan burmaların bile tükendiğini söyledi.

Düğün alışverişlerinde vatandaşların fiyat yükselse de düşse de rutin olarak altın aldığını belirten Turan, “Yatırımcılar ise düşüşten faydalanıp alım yapıyor. İnsanlar kenarda köşede biriktirdikleri parayla altın almayı tercih ediyor. Ata altın, cumhuriyet, yarım ve çeyreklere de yoğun bir talep vardı. Altın stoğu bulamayan vatandaşlar işçiliği az burma bilezik tercih ediyorlar. Müşteriler gram altın veya diğer altınları bulamayınca doğal olarak tepki gösterip, kuyumcu esnafının satış yapmadığını ifade ediyor; fiziki altın stokları tükense de esnaflar için müşteri her zaman haklıdır.” ifadelerini kullandı.