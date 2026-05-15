Yağmur Van ve bölge illerinde etkili olacak. Özellikle Van’ın kuzey ilçelerinde etkili olması beklenen yağışlardan dolayı Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, yarın(cumartesi) akşam saatlerine kadar Bitlis çevreleri, Van’ın kuzey ve güney (Erciş, Çaldıran, Muradiye, Bahçesaray, Çatak, Gevaş) ilçeleri ile Hakkari Merkez ve Çukurca ilçelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, beklenen yağışlar nedeniyle yaptığı uyarıda; “Bitlis çevreleri, Van’ın kuzey ve güney (Erciş, Çaldıran, Muradiye, Bahçesaray, Çatak, Gevaş) ilçeleri ile Hakkari Merkez ve Çukurca ilçelerinde beklenen yağışların, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yağış anında kuvvetli rüzgar, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, kar erimesi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” diye kaydetti.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgar nedeniyle yapılan uyarıda da şöyle denildi; “Rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) yükseklerde ise kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 12

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu