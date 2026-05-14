Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van’a ilişkin İşletme (Bakanlık) Belgeli Tesis Konaklama İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilerde işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine yönelik geliş sayıları, gecelemeler, ortalama kalış süreleri ve doluluk oranları yer aldı.

Mart 2026’ya ilişkin raporda, yerli ve yabancı turistlerin konakladığı ve ziyaret ettiği bakanlık onaylı tesisler arasında otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel ve kampingler bulunuyor.

İşletme belgeli tesis verilerine göre Mart 2026’da Van’daki tüm tesislerde toplam 40 bin 191 geliş kaydedildi. Bu ziyaretlerin 18 bin 983’ünü yabancı turistler, 21 bin 208’ini ise yerli turistler oluşturdu. Aynı dönemde toplam 75 bin 753 geceleme gerçekleşirken, bunun 35 bin 475’i yabancı, 40 bin 278’i yerli turistler tarafından yapıldı. Veriler bakanlık raporlarına da yansıdı.

Mart ayı boyunca bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 33,53 olarak hesaplandı. Bu oranın yüzde 15,70’lik kısmını yabancı turistler, yüzde 17,83’lük kısmını ise yerli turistler oluşturdu.

Van’daki ortalama kalış süresi ise yabancı turistlerde 1,87 gün, yerli turistlerde 1,90 gün olarak belirlendi. Tüm ziyaretçiler dikkate alındığında ortalama kalış süresi 1,88 gün olarak kayıtlara geçti.