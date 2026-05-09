Van iş dünyasının ve akademik camiasının tanınmış isimlerini yasa boğan bir ayrılık yaşandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Parin’in amcası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suvat Parin’in babası Hacı Abdullah Parin vefat etti.

Van’ın Sevilen İsmi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Van’ın sosyal ve ekonomik hayatında önemli yer tutan Parin ailesinin büyüğü Hacı Abdullah Parin, bugün saat 10.00’da Bölge Hastanesi’nden alınarak dualar eşliğinde Şabaniye Mezarlığı’na defnedildi.

Merhumun vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve Van kamuoyunda derin üzüntüyle karşılandı. Suvat, Kemal, Nihat, Hakan, Necat ve Sedat Parin’in babası olan Hacı Abdullah Parin, çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir şahsiyet olarak biliniyordu.

Taziye Ziyaretleri Hacı Mehmet Camii’nde Kabul Edilecek

Parin ailesi, vefat nedeniyle taziyeleri kabul etmeye başladı. Cenaze merasiminin ardından aile yakınları, dostları ve sevenleri taziye ziyareti için bir araya geliyor.

Taziye Yeri: Cevdet Paşa Mahallesi, Erek Meydanı, Hacı Mehmet Camii Taziye Evi.

Bizler de WanHaber olarak merhuma Allah’tan rahmet; başta Veysel Parin ve Prof. Dr. Suvat Parin olmak üzere tüm Parin ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.