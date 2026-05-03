Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı Mart ayına ilişkin sınır giriş verilerine göre, Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki döneme göre geriledi. İran’daki savaşın etkisiyle düşüş yaşanırken, Van sınır kapılarından giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı 48 bin 561 olarak kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 2026 yılı Mart ayı sınır giriş verilerine göre, Türkiye genelinde 2 milyon 463 bin 920 yabancı ziyaretçi ülkeye giriş yaptı. Aynı dönemde Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 48 bin 561 oldu. Bir önceki dönemde Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 56 bin 81 olarak açıklanmıştı.

VAN'IN VERİLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Verilere göre Mart ayında Van’da yabancı ziyaretçi sayısında düşüş yaşandı. Van’a gelen ziyaretçilerin büyük bölümü kara yolunu tercih etti. Buna göre 46 bin 99 kişi kara yoluyla giriş yaparken, demir yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 bin 460, hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 2 olarak kaydedildi.

Van’a giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki döneme göre 7 bin 520 kişi azaldı. Bu düşüş yaklaşık yüzde 13,4 oranına karşılık geldi.

VAN 7. SIRADA YER ALDI

Mart ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul 1 milyon 270 bin 761 kişi ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 359 bin 739 ziyaretçi ile Antalya, 288 bin 11 ziyaretçi ile Edirne, 106 bin 151 ziyaretçi ile Artvin, 63 bin 168 ziyaretçi ile İzmir ve 59 bin 340 ziyaretçi ile Şırnak takip etti. Van ise 48 bin 561 yabancı ziyaretçi girişi ile listede 7. sırada yer aldı.