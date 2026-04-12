Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Manisa Futbol Kulübünü konuk ediyor.

Saat 13.30 da başlayacak maç öncesi ilk 11’ler belli oldu.

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü zor geçmesi beklenen maçta aynı puana sahip Manisa Futbol Kulübünü misafir ediyor.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçta İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Muhammed Alperen Uysal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Batuhan İşçiler, Sabahattin Destici, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan, Oğulcan Çağlayan, Santeri Wainö Emil Hostikka, Emir Bars, Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Manisa Futbol Kulübü ise; Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Christophe Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Kubilay Sönmez, Mamadou Cissokho, Jonathan Lindseth, Osman Kahraman, Waldir Alenis Vargas Valentin, Lois Pablo Diony ilk 11’i ile Van deplasmanında puan veya puanlar arayacak.