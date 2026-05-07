Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamda Van’da da personel alımı gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin yayımlanan ilanda, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 680 sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.” denildi.

VAN’DA DA ALIM YAPILACAK

Bakanlığın yapacağı alımlar kapsamında, Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde önlisans mezunu 1 çocuk bakıcısı (erkek) destek personeli istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar başvurularını, 7 Mayıs 2026 – 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında, son gün saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifreleri ile gerçekleştirecek.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmek.

- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekiyor. Denklik Gösterir Belge alanına yüklenen diğer evraklar dikkate alınmayacak.

- Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri, kaydettikten sonra “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekiyor.

NOT: Genel şartlar ile ilgili diğer tüm belgeler başvurular esnasında sistem tarafından otomatik yüklenecek.