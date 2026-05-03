Van genelinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren özel işletmeler, çok sayıda personel alımı için İŞKUR üzerinden ilan yayınladı.

Mayıs ayı itibarıyla güncellenen ilanlara göre, 31 Mayıs tarihine kadar toplam 100’ün üzerinde personelin istihdam edilmesi planlanıyor.

FARKLI SEKTÖRLERDE YOĞUN ALIM

Kentte faaliyet gösteren firmaların; inşaat, üretim ve imalat, perakende ve satış, ulaşım ve lojistik, sağlık, yiyecek-içecek ve turizm, temizlik, eğitim, tekstil, hizmet ve enerji gibi birçok alanda personel alımı yapacağı öğrenildi.

Özellikle çağrı merkezi, teknik işler ve üretim alanlarında talep dikkat çekiyor.

GENÇ NÜFUS FAZLA, İŞ ARAYIŞI SÜRÜYOR

Van’da genç nüfusun fazla olması, istihdam ihtiyacını da beraberinde getiriyor. İş arayan gençler, yeteneklerine uygun iş bulabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Kentte bazı gençlerin geçici çözüm olarak inşaatlarda beden işçisi olarak çalıştığı görülürken, çok sayıda kişi ise daha kalıcı ve güvenceli bir iş bulabilmek adına İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor.

ALIM YAPILACAK BAZI POZİSYONLAR

İlanlara göre alım yapılacak bazı meslek grupları şöyle;

Şoför, ön muhasebeci, satış elemanı, aşçı yardımcısı, beden işçisi, reyon görevlisi, kasiyer, muhasebeci, makineci (dikiş), iş güvenliği uzmanı, loder operatörü, termik santral lavarcısı, akaryakıt satış elemanı (pompacı), çağrı merkezi müşteri temsilcisi, kaynakçı, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, temizlik görevlisi, büro işçisi, mobilya imalatçısı, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik teknikeri,

hemşire, ekskavatör operatörü, hasta kabul ve kayıt görevlisi, kamyon şoförü, pazarlama sorumlusu, market elemanı, temizlik elemanı, su pompası operatörü, konfeksiyon işçisi, ortacı (tekstil), ön büro görevlisi, kalite kontrolcü, mekanik bakım onarımcısı, çelik kaynakçısı, elektrik teknisyeni,

beko loder operatörü, buldozer operatörü, iş makineleri tamircisi, aşçı, greyder operatörü, Almanca öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, İngilizce öğretmeni, ızgara ustası yardımcısı, muhasebe bilgi sistemleri uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı, diş hekimi asistanı, ebatlama makinesi operatörü (ahşap), ahşap mobilya ustası, terzi, danışma memuru, cilt bakım ve güzellik uzmanı, elektrikçi ve makine mühendisliği öğretim üyesi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İş arayan vatandaşlar başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bazı firmaların ilanlarda belirtilen şartlara göre yüz yüze görüşme yöntemiyle de alım yaptığı belirtiliyor.

Firmalar, özellikle Van’da ikamet eden ve başvurdukları pozisyonlarda tecrübeye sahip adaylara öncelik verileceğini, bazı alanlara kadın veya erkek, bunun yanı sıra bazı alımlarda ise yaş şartı olduğu vurguluyor.