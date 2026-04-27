Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 53 ilde “engelli ve eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların” işçi olarak alınacağını açıkladı. Bu kapsamda Van’da 1 kişi istihdam edilecek.

Bakanlık, İŞKUR aracılığıyla temizlik görevlisi meslek koduyla 45 engelli ve 112 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak üzere toplam 157 kişi alımı yapacak.

Duyuruya göre Van’da alınacak 1 kişi, en az ortaöğretim (lise ve dengi) okullardan mezun olmak şartıyla engelli temizlik görevlisi olacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

1- Türk vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

4- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5- Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

7- Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8- Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

9- Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Şartları taşıyan adaylar, 27 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek. Ayrıca her aday, Türkiye İş Kurumu’da yayımlanan listede yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek.

Not: Alımlarla ilgili koşullarda engelli temizlik görevlisi ile eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımları için ayrıca özel şartlar da yer almakta olup, detaylar ayrıca yayımlanmıştır.

İlanla ilgili tüm detaylara https://kamuilan.sbb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.