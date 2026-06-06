Adalet Bakanlığı ülke genelinde çok sayıda personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, adliyelerde 8 bin, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde 6 bin 100 ve icra katibi kadrolarında 900 olmak üzere toplam 15 bin personel istihdam edilecek.

VAN’A 72 PERSONEL KADROSU AYRILDI

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre Van’da toplam 72 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurularda 2024 KPSS puan türünden en az 70 puan alma şartı aranacak.

Van’da istihdam edilecek olan personel; 55 infaz koruma memuru (İKM), 5 büro personeli, 4 hemşire, 5 şoför, 2 aşçı ve 1 de diyetisyen şeklinde olacak.

Van’daki kadro dağılımı şu şekilde;

Van Açık Ceza İnfaz Kurumu: 5 şoför, 2 aşçı

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu: 20 erkek infaz ve koruma memuru (İKM), 1 hemşire

Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu: 15 erkek İKM, 2 büro personeli (cezaevi katibi), 1 hemşire

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu: 20 erkek İKM, 1 büro personeli (cezaevi katibi), 1 hemşire

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu: 2 büro personeli (cezaevi katibi), 1 hemşire ve 1 diyetisyen

GENEL ŞARTLAR NELER?

-Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması yer alıyor.

-Ayrıca adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması veya askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekiyor.

-İnfaz ve koruma memuru kadroları için KPSS'nin yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak şartı aranıyor. Buna göre 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

-Bakanlık ayrıca adayların görevlerini sürekli yapmalarına engel olabilecek sağlık sorunlarının bulunmamasını da şart koşuyor. Bu durumun tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekiyor.

BAŞVURULAR 7 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Başvurular 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve 22 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

-Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden, Adalet Bakanlığı İş Başvuru ekranı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

-Yetkililer, aynı veya farklı unvanlar için birden fazla başvuru yapılması halinde tüm başvuruların geçersiz sayılacağını belirtti. Bu nedenle adayların yalnızca bir kadro için başvuru yapmaları gerekiyor.

-Başvuru işlemini tamamlayan adayların, e-Devlet sistemindeki “Başvurularım” ekranından başvurularının başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

ÖZEL ŞARTLAR DA ARANIYOR

Beş ayrı ilanda duyurulan personel alımları için adaylarda, başvuracakları kadroya göre farklı özel şartlar da aranacak.

İlanın tüm detaylarına, https://kamuilan.sbb.gov.tr sayfasında Adalet Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşabilir.