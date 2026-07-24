Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre ülke genelinde mühendis, veteriner hekim, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, avukat, biyolog, laborant, kimyager ve destek personeli kadrolarında toplam 1.851 personel istihdam edilecek.

VAN'A 49 PERSONEL ALINACAK

İlana göre Van'da, il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere toplam 49 personel alınacak. Kadro dağılımı 10 Ziraat Mühendisi, 5 Gıda Mühendisi, 28 Veteriner Hekim, 1 Harita Mühendisi, 1 Destek Personeli (Şoför), 1 Avukat, 3 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) olarak açıklandı.

Yayımlanan ilanda, “Bakanlığımız teşkilatında, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle mühendis, veteriner hekim, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, avukat, biyolog, laborant ve diğer teknik hizmet personeli (kimyager) pozisyonlarına; uygulamalı sınav yöntemiyle de gemi adamı pozisyonuna sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların;

-Türk vatandaşı olması (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil),

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıması,

-Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puan türüne sahip olması,

-Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş adayların atamaları yapılmayacak. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar da başvuruda bulunamayacak.

Her kadro için ilanda ayrıca belirtilen özel şartların da sağlanması gerekiyor.

BAŞVURULAR 27 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Adaylar başvurularını 27 Temmuz 2026 - 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında, son gün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.