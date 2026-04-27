Nefes kesen Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftasına girildi. Bu hafta oynanacak maçların ardından heyecan play-off maçlarıyla devam edecek.

Ligde kalmayı garantileyen ve play-off şansını yitiren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ligin son haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Sezonu, kazanarak tamamlamak isteyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde bu maçta altyapıdan yetişen bazı futbolculara da şans verilmesi bekleniyor.

Atakaş Hatayspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç 1 Mayıs Cuma günü Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde oynanacak. Maç saat 14.30’da başlayacak.

EV SAHİBİ EKİBİN 1. LİGDEKİ SON MAÇI

Ev sahibi Atakaş Hatayspor sıkıntılı bir sezon geçirdi. Ligin son haftası öncesi 11 puana sahip olan Hatay temsilcisi, ligin bitimine haftalar kala ligden düşen takımlardan biri oldu. Son maç öncesi ligde tek galibiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 8 beraberlik aldı ve 28’de mağlubiyet yaşadı.

Ligin ilk devresinin son haftasında Van’da oynanan maçı İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 4 – 0 kazanmıştı.

LİGDE SON HAFTANIN PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

01.05.2026 14:30 Atakaş Hatayspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

01.05.2026 17:00 İstanbulspor A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş.

01.05.2026 17:00 Boluspor - Serik Spor Futbol A.Ş.

01.05.2026 20:00 Manisa Futbol Kulübü - Sakaryaspor A.Ş.

02.05.2026 16:00 Arca Çorum FK - Erzurumspor FK

02.05.2026 16:00 Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler

02.05.2026 16:00 Özbeyli Bandırma Spor - Özbelsan Sivasspor

02.05.2026 16:00 Esenler Erokspor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

02.05.2026 16:00 Sipay Bodrum FK - Sms Grup Sarıyerspor

02.05.2026 16:00 Eminevim Ümraniyespor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü