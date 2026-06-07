Venezuela 13. dakikada öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mendoza ceza sahasına yaklaştı, açısını düzeltip ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

44. dakikada milli takım eşitliği yakaladı. Arda Güler sağ kanattan kazanılan kornerde topun başına geçti. Arda'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu savunma son anda önledi, boşta kalan topu Barış Alper Yılmaz ağlara yolladı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken, ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde Venezuela ile karşılaştı. Karşılaşmada A Milli Futbol Takımı Arda Güler rakipleriyle mücadele etti.

54. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in pasını kontrol eden Yunus, ceza sahası dışında önünde seken topu çok iyi bir şutla ağlara yolladı: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım mücadeleyi 2-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında da İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmişti.

Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, özel uçakla Dünya Kupası için ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek.

Vincenzo Montella: “Zorlayıcı bir maç oldu”

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'de oynanan özel maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, seviyesi yüksek bir maç olduğunu ve kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Montella, Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zorlayıcı bir maç oldu, seviyesi yüksek bir maçtı. Rakip Güney Amerikalı olduğunu gösterdi. Onlar biraz kurnazlıklarla bilinirler ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar vardı, sonuç pozitifti. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor, bloklar arasındaki mesafeyi daha iyi ayarlayabilirdik." diye konuştu.

İtalyan teknik adam, tedavileri süren oyuncular hakkında ise "Sakatlıklarla alakalı şunları söyleyebilirim, Kerem birkaç dakika fazladan oynayabildi, normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı ama riske girmek istemedim. Hakan birkaç dakika fazla oynayabildi, objektif olmak gerekirse şu an 90 dakikayı çıkarmaları zor, adım adım ilerlemek gerek." ifadelerini kullandı.

İki takımın da açık bir futbol ortaya koyduğunu aktaran Vincenzo Montella, şöyle devam etti:

“Pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor, her zaman böyle olmaz. Bloklar arasındaki mesafe ve kompakt oyun daha fazla önemli hale geliyor. Çok çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Bugün Zeki kaptan olarak sahaya çıktı, Zeki bugün kaptanlık pazu bandıyla çok önemli bir performans sergiledi. Sonrasında kaptanımız Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi. O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor. Gerçekten ikisi için de çok mutluyum.”

Montella, "Oyuncularla ilgili transfer haberleri çıkıyor. Bu, oyuncuları etkiliyor mu?" sorusuna, "Tüm dünya ve Avrupa şampiyonalarında zamanlama transfer dönemi oluyor, bunlar çok normal, alışığız, oyuncularımın da alışık olduğunu biliyorum." yanıtını verdi.

Montella, Dünya Kupası'ndaki ilk rakipleri Avustralya'nın hazırlık maçını seyrettiğini belirterek, "Farklı özellikleri barındıran özellikte bir takım, kendi performansımızı artırarak kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hava sıcak ama adapte olmamız gerekiyor. Arkamızda duran bir ekip var, herkes yoğun bir şekilde bu şartlara adapte olmak için çalışıyor. Dünya Kupası herkes için yorucudur, mesafeler de uzak oluyor, hava şartları farklı olabiliyor. Kim çabuk adapte olursa avantaj elde eder, bahanelere sığınmanın anlamı yok, milli takım burası, en iyi performansı göstermek zorundasınız." şeklinde konuştu.

Venezuela Teknik Direktörü Oswaldo Vizcarrondo: “Genel olarak dengeli bir maçtı”

Venezuela'nın teknik direktörü Oswaldo Vizcarrondo, dengeli bir maç olduğunu ancak maçı kaybettiklerini söyledi.

Vizcarrondo, Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Genel olarak dengeli bir maçtı, bize oyunumuzu geliştirme adına katkısı olan bir mücadele oldu. Geri dönüşlerde biraz ağır kaldık. Fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdi. Türkler de yorgun gözüktü ama onlar Dünya Kupası'na gidecek. Miami'deki nem futbolcuları çok zorladı ama oyuncularım ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Beraberlik için yeterli şansı yakaladıklarını dile getiren Vizcarrondo, ancak bunları kullanamadıklarını sözlerine ekledi.

Zeki Çelik: "Hayallerimden birini gerçekleştirdim"

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'de oynanan özel maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları Zeki Çelik ve Ozan Kabak, Dünya Kupası'na hazır olduklarını söyledi.

Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zeki Çelik, "Bugün rakibimiz gerçekten iyi ve sert oynayan bir takımdı. Hava sıcak, saha şartları istediğimiz gibi değildi ama rakip için de aynı şartlar vardı, eksik yanlarımız var ama bunları gidereceğiz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

Zeki Çelik, A Milli Takım'da ilk kez kaptanlık pazu bandıyla sahaya çıkması hakkında ise "Çocukluğumdan bu yana hayal ettiğim bir andı. Bugün kaptanlık pazu bandını taktım, çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim, güzel bir andı." diye konuştu.

Milli futbolcu, maç içinde gole birkaç kez yaklaşması hakkında da "Gole yaklaşıyorum ama bunları atmam gerek, inşallah Dünya Kupası'nda bir tane atarım. 2002'de 4-5 yaşındaydım, çok hatırlamıyorum, çok güzel duygular yaşattılar, inşallah biz de onlar gibi iyi bir başarı yakalarız. Tabii ki gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız, hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Zeki Çelik, milli takımın kamp yerindeki sıcak havanın kendilerini beklediği yönündeki bir soruyu, "Antrenmanlarımız akşam olacak burası da orası da sıcak, hiç sıkıntı yok. Her şarta alışıp en iyi performansımızı göstermemiz gerek." yanıtını verdi.

Zeki, Türkiye'nin turnuvanın sürprizleri arasında gösterilmesi hakkında ise "Ülkemiz her katıldığı turnuvada çok iyi başarılar yakaladığı için bizi öyle görüyorlar, ben de öyle olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Ozan Kabak: “Dünya Kupası'na hazırız”

Milli futbolcu Ozan Kabak da galibiyetle Dünya Kupası öncesinde moral bulduklarını belirterek, "Dünya Kupası öncesinde son provaydı, galibiyet çok önemliydi belki en iyi oyunumuzu oynamadık, hazırlık maçı eksiklerimizi gördük. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazır olacağız, hazırlık maçları turnuva maçları gibi olmuyor, zemin iyi değildi, rakip sert oynuyordu ama turnuva maçları çok daha farklı geçecektir." dedi.

Ozan Kabak, Dünya Kupası'na galibiyetle başlamanın öneminin farkında olduklarına vurgu yaparak, "Turnuvalarda ilk maç, kaybetmemek, üç puan çok önemli, umarım çok güzel bir maç geçirip 3 puanla turnuvaya başlarız ve sonrasında da her şey çok güzel devam eder. 24 yıldır katılmadığımız için göz ardı ediliyor olabiliriz ama herkes kalitemizin farkında, inşallah çok güzel bir turnuva geçiririz." diye konuştu.