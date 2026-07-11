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İkinci yarıda tempo yükseldi. 88. dakikada Mikel Merino'nun fileleri havalandırmasıyla İspanya, sahadan 2-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. İspanya, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında İspanya ile Belçika, Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetirken, 30. dakikada İspanya, Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Charles De Ketelaere'nin kafa vuruşunda eşin yuvarlak ağlara gitti ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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