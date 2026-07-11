2026 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında İspanya ile Belçika, Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetirken, 30. dakikada İspanya, Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Charles De Ketelaere'nin kafa vuruşunda eşin yuvarlak ağlara gitti ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda tempo yükseldi. 88. dakikada Mikel Merino'nun fileleri havalandırmasıyla İspanya, sahadan 2-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. İspanya, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.
Kaynak: İHA