Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve bu yıl da aynı zorlu maratondaki yerini alacak olan Van Spor Futbol Kulübü, hazırlıklarına 5 Temmuz itibariyle başladı.

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde, teknik direktör Murat Yıldırım nezaretinde çalışmalarını gerçekleştiren kırmızı – siyahlılar güç depoluyor.

Yeni transferlerin takıma katılması beklenirken, alt yapıdan da bazı futbolcular kamptaki yerini aldı.

Bir süre fizik, dayanıklılık ve güç depolama çalışmaları yapacak olan Van Spor FK, taktiksel olarak da çalışmalarını sürdürecek.

İlerleyen günlerde ise takımın hazırlık maçları oynayarak lige hazır hale gelmesi bekleniyor.