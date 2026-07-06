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Erzurum kampı boyunca hazırlık maçları da yapması beklenen Vanspor FK, kamp sürecinin ardından yeni sezon öncesindeki son hazırlıklarını tamamlayarak lig maratonuna hazır hale gelmeyi hedefliyor.

Yaklaşık bir ay sürecek kamp döneminde A takım oyuncularının yanı sıra altyapıdan gelecek vadeden genç futbolcular da yer alıyor. Teknik ekibin genç oyuncuların performansını yakından takip ederek yeni sezon kadro planlamasında değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını yüksek rakımda sürdürmeyi planlayan Vanspor FK'nın Erzurum kampı 5 Temmuz'da başladı. Doğu Anadolu temsilcisi, 3 Ağustos'a kadar kentte çalışmalarını sürdürecek. Teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde gerçekleştirilecek kampta futbolcular kondisyon, dayanıklılık ve taktik ağırlıklı antrenman programına tabi tutulacak.

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