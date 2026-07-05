Van’da yaklaşık 80 gündür devam eden yasak sürecinin tamamlanmasıyla birlikte balıkçılar, 15 Temmuz'da “Vira Bismillah” diyerek yeni av sezonunu açacak.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilen endemik bir balık türü olan Van Balığı'nın neslinin korunması amacıyla her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Bu süreçte balıklar, üremek için göllerden çıkarak tatlı sulara göç ediyor ve yumurtalarını akarsulara bırakıyor.

DOĞANIN EN ETKİLEYİCİ YOLCULUKLARINDAN BİRİ

Üreme döneminde suyun akış yönünün tersine yüzerek önlerine çıkan engelleri aşan Van Balıkları, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgiyle takip ettiği eşsiz bir doğa olayına da imza atıyor.

Özellikle Erciş ilçesindeki Bendi Mahi Çayı ve Balık Bendi, balık göçünün en yoğun yaşandığı noktalar arasında yer alıyor. Üç ay boyunca sıkı denetim altında tutulan bölgelerde kaçak avcılığın önüne geçilerek Van Balığı'nın neslinin korunması hedefleniyor.

BALIKÇILAR SEZON İÇİN GÜN SAYIYOR

Av yasağının sona ermesine son 10 gün kala Van Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Teknelerini ve av malzemelerini yeni sezona hazırlayan balıkçılar, 15 Temmuz sabahı göle açılarak “Vira Bismillah” diyecek.

Havzada binlerce kişinin geçim kaynağı olan Van Balığı'nın yeniden avlanmaya başlanmasıyla birlikte kent ekonomisine de katkı sunması bekleniyor.

TEZGAHLARDA YENİDEN VAN BALIĞI OLACAK

Av yasağının sona ermesiyle birlikte Van Balığı, yeniden kent merkezindeki balık tezgahlarında ve sofralarda yerini alacak. Yaklaşık üç aydır taze Van Balığı'na hasret kalan vatandaşlar da yasağın sona ermesini sabırsızlıkla bekliyor.