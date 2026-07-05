Geçmiş yıllarda Haziran ayının ilk günlerinde tezgahlardan çekilen uçkun, bu yıl yoğun yağışlı geçen kış mevsimi ve yüksek kesimlerde kar örtüsünün uzun süre erimemesi nedeniyle temmuz ayında da tezgahlarda yerini almayı sürdürüyor.

Van'da uzun yıllardır görülmeyen bu durum hem satıcıları hem de vatandaşları şaşırtırken, bahar aylarında satışa sunulan ürünün yaz mevsiminin neredeyse ortasına kadar tezgahlarda yer alması dikkat çekiyor.

Sezonun ilk günlerinde kilogram fiyatı 600 - 700 TL'ye kadar çıkan uçkun, bugünlerde daha ulaşılabilir fiyatlardan satılıyor. Kentte bazı tezgahlarda 100 TL, bazı noktalarda ise 150 TL'den alıcı bulan ürün, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Yüksek rakımlı dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından büyük ilgi gören endemik bitki, kendine has ekşi tadı nedeniyle özellikle bahar aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Van'ın birçok cadde ve sokağında seyyar satıcılar tarafından satışa sunulan uçkun, uygun fiyatıyla da vatandaşların ilgisini çekiyor.

ŞEHİR DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

Vanlıların vazgeçilmez bahar lezzetlerinden biri olan uçkun, yalnızca kentte tüketilmiyor. Memleket özlemi çeken yakınlarına bu doğal lezzeti ulaştırmak isteyen birçok kişi, ürünü Türkiye'nin farklı illerine de gönderiyor. Bu nedenle uçkuna Van dışından da yoğun talep geliyor.

“İLK KEZ TEMMUZ AYINDA REVAZ SATIYORUZ”

Van'da uşkun satışı yapan Cemil Kıyak, tezgahındaki ürünlerin Bahçesaray ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinden getirildiğini belirterek, bu yıl sezonun beklenenden çok daha uzun sürdüğünü söyledi.

Geçmiş yıllarda haziran ayının ilk günlerinde uşkunun tamamen tükendiğini ifade eden Kıyak, bu yıl ise yoğun kar yağışı nedeniyle ürünün temmuz ayında da hasat edilebildiğini dile getirdi.

Kıyak, “Bu yıl bereketli bir kış mevsimi geçirdik. Yüksek kesimlerde halen kar örtüsü bulunan bölgeler var. Bahçesaray'ın yüksek rakımlı alanlarından getirdiğimiz uçkuna talep devam ediyor. Çok şükür bereketli bir yıl oldu. İlk kez Temmuz ayında uçkun satışı yapıyoruz. Bu durum bizi de şaşırttı. Rabbime şükürler olsun, bu yıl gerçekten bereketli geçti.” ifadelerini kullandı.