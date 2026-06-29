AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Sapanca’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme programının ardından Van’a ilişkin önemli bir ulaşım yatırımını da sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kayatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede Van Şehir İçi Raylı Sistem Projesi’nin onay aldığını açıkladı.

Kayatürk, Sapanca’daki program kapsamında çok sayıda toplantı gerçekleştirildiğini ve çeşitli başlıklarda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Van’a ilişkin ulaşım yatırımı hakkında bilgi veren Kayatürk, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Van’ımız için büyük önem taşıyan Raylı Sistem Projesi onay aldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın uzun süredir üzerinde çalıştığı Edremit-Üniversite Raylı Sistem Hattı projesinin ilk etabını görüşmek üzere, yakın zamanda Ankara’da bir araya geleceğiz.

Şehrimizin ulaşımına yeni bir vizyon ve değer kazandıracak bu önemli yatırımın Van’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Milletimize hizmet yolunda aynı azim, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla çalışmaya eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, hizmet yolculuğumuzu bereketli kılsın.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan Edremit–Üniversite Raylı Sistem Hattı projesinin ilk etabı için yakın zamanda Ankara’da bir görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmede, projenin ilk etap sürecinin ele alınacağı belirtildi.