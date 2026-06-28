Özalp yolu hayvan pazarı civarında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Özalp yolu hayvan pazarı civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 65 EC 889 plakalı otomobil, sürücüsü Savaş Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı ve ters döndü.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yaralanan sürücü Savaş Y.'ye ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, tedavi altına alındı.