Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, yangın ve kurtarma başta olmak üzere acil durumlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 7 gün 24 saat görev yaptığı bildirildi.

Kent genelinde 13 ilçe ve 2 müfrezede 283 personel, 29 araç ve 2 yangın tankeriyle 7 gün 24 saat görev yapan itfaiye ekiplerine, temmuz ayında 1566 ihbar ulaştı.

İhbarlardan 639'u müdahale gerektiren olay olarak değerlendirilirken ekipler, 336 yangını söndürdü, 24 araç yangınına müdahale etti.

Trafik kazalarında 15 kurtarma çalışması gerçekleştiren ekipler, olaylarda 24 vatandaşı sağ kurtardı.

İtfaiye ekipleri ayrıca 88 hayvanın kurtarılmasını sağladı, 69 farklı itfaiye tedbir görevi gerçekleştirdi. Baca temizliği ve benzeri çalışmaları kapsayan 26 merdivenli görevi de yerine getiren ekipler, kent merkezi ve kırsal bölgelerdeki ihbarlara ortalama 6 dakika 30 saniyede ulaştı.