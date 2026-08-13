Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2026 konut satış verilerine göre Türkiye genelinde 123 bin 603 konut satıldı. Geçen yılın Temmuz ayında 142 bin 858 konutun satıldığı Türkiye’de, satışlar bir yılda 19 bin 255 adet azaldı. Van’da ise Temmuz 2025’te bin 136 olan konut satış sayısı, 2026 yılının aynı ayında 909’a geriledi.

Türkiye genelinde Temmuz 2025’te 142 bin 858 olan konut satışları, Temmuz 2026’da 123 bin 603 olarak gerçekleşti. Buna göre konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 19 bin 255 adet azalırken, düşüş oranı yüzde 13,5 oldu.

Van’da ise Temmuz 2025’te bin 136 konut satılırken, Temmuz 2026’da bu sayı 909 olarak kaydedildi. Van’da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 227 adet azalırken, düşüş oranı yüzde 20 olarak gerçekleşti. Van’da satışı gerçekleşen 909 konutun 297’si ilk el, 612’si ise ikinci el satış olarak kaydedildi. Van’da satışı gerçekleşen 224 işyerinin ise 57’si ilk el, 167’si ikinci el oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Temmuz ayında en fazla konut satışı bin 93 ile Elazığ’da gerçekleşti. Elazığ’ı 909 konut satışıyla Van, 820 ile Erzurum, 730 ile Malatya, 538 ile Bitlis, 419 ile Kars, 414 ile Ağrı, 287 ile Erzincan, 273 ile Muş, 263 ile Bingöl, 196 ile Iğdır, 126 ile Tunceli, 75 ile Ardahan ve 61 ile Hakkari takip etti. Buna göre Van, Temmuz ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla konut satışının gerçekleştiği iller arasında ikinci sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde Temmuz 2026’da gerçekleşen 123 bin 603 konut satışının 42 bin 529’u ilk el, 81 bin 74’ü ise ikinci el konut satışlarından oluştu. İlk el konut satışları toplam satışların yüzde 34,4’ünü, ikinci el konut satışları ise yüzde 65,6’sını oluşturdu.

İlk el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 20,8 azalarak 81 bin 74 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde Temmuz ayında en fazla konut satışı 22 bin 594 ile İstanbul’da gerçekleşirken, en düşük konut satışı 61 ile Hakkari’de kaydedildi.