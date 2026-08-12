Yağışlı geçen ilkbahar aylarının ardından Van’da haziran ayıyla birlikte yükselmeye başlayan sıcaklıklar, temmuz ve ağustos aylarında etkisini artırarak sürdürüyor. Gece saatlerinde serin geçen hava, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yerini artan sıcaklıklara bırakıyor.

Kentte özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için parklarda vakit geçiriyor.

VATANDAŞLAR GÖLGELİK ALANLARDA SERİNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Kavurucu sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, şehir merkezindeki parklarda bulunan banklarda ve ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışıyor.

Van’da termometrelerin öğle saatlerinde yaklaşık 30 derece hatta yer yer daha yüksek seviyelerine ulaşmasıyla birlikte sıcak hava günlük yaşamı da etkiliyor.

Sıcaklık nedeniyle birçok vatandaş gündüz saatlerinde dışarı çıkmamayı tercih ederken, bazıları ise işlerini akşam saatlerine bırakıyor.

Özellikle şehir merkezindeki parklarda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar gölgelik alanlarda dinlenerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise sıcak havalarda özellikle yaşlılar, çocuklar ve hamilelerin günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyor.

Açık alanda çalışmak zorunda olan vatandaşların ise mümkün olduğunca güneşten korunmaları, bol sıvı tüketmeleri ve sıcak havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.