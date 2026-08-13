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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Van’ın Başkale ilçesinden sabah saatlerinde kaza haberi geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi Atlılar yol ayrımında meydana geldi. Henüz kaza nedeni ve sürücü isimleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

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