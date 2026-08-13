Van’ın Başkale ilçesinden sabah saatlerinde kaza haberi geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi Atlılar yol ayrımında meydana geldi. Henüz kaza nedeni ve sürücü isimleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Mecnun Çali