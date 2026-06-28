Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde uçurumdan düşen bir vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çelebibağı Mahallesi'nde bir vatandaşın uçurumdan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, zorlu arazide yürüttükleri çalışma sonucu yaralı vatandaşı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.