Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Seyrantepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.