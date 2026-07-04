Van’da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Kent genelinde zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları ve esnafı zor durumda bırakırken, haftanın ilk gününde de merkez ilçeler başta olmak üzere çok sayıda mahallede planlı enerji kesintisi yapılacağı bildirildi.

Özellikle İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Çatak ilçelerinde yaşanacak kesintilerin yoğunluğu dikkat çekerken, vatandaşlar sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin artık son bulmasını istiyor.

“KESİNTİLER KRONİK HALE GELDİ”

Vatandaşlar, “21. yüzyıldayız ancak halen elektrik kesintileri yaşıyoruz. Sürekli yaşanan bu kesintiler günlük yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Kentin merkez ilçelerinde bile saatlerce süren kesintiler artık kronik hale geldi. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz.” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Özellikle Van'ın merkez ilçelerinde yaşamın en yoğun olduğu bölgelerde uygulanacak uzun süreli kesintilerin hem günlük yaşamı hem de ticari faaliyetleri olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'da merkez ilçelerle birlikte toplam 9 ilçede 6 Temmuz Pazartesi günü planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 6 Temmuz Pazartesi günü yapılacak kesintiden etkilenecek mahalleler;

İPEKYOLU

09.00 - 17.00 saatleri arasında: Halilağa Mahallesi'ne bağlı Baloğlu Sokak, Selimbey Mahallesi'ne bağlı Melen Caddesi, Melen 3. Sokak, Yoğurtçuoğlu 1, 2, 3 ve 4. Sokaklar, Baloğlu Sokak, Yeni Arğalı Sokak, Kaptan Sokak, Serhat Mahallesi'ne bağlı Menekşe Sokak, Vali Sokak, Şerefiye Mahallesi'ne bağlı Nacibey Sokak, Yıldız Sokak, Kanarya Sokak, Rüstem Sokak, Milli Egemenlik Caddesi, Bahçıvan Mahallesi'ne bağlı Uzun Sokak ve Kazım Karabekir Bulvarında planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

10.00 - 12.00 saatleri arasında: Kevenli Mahallesi'ne bağlı Kevenli 13 ve 14. Sokaklar, 1. Küme Evler, Mezra Sokak, Akyüz Sokak, 17054. Sokak, Bostaniçi Mahallesi'ne bağlı Erbek, Harun, Adar, Erek, Nergiz, Melek, Alev ve Seyran sokakları, Gündoğdu Mahallesi, Karpuzalan Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi'ne bağlı Gaziosman Caddesi, Marangozlar Sanayi Sitesi, Selvihan 1. Sokak, Dilek Sokak ile Bakraçlı Mahallesi'nde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

09.00 - 16.30 saatleri arasında: Elmalık Mahallesi'ne bağlı 6. Cadde ve Dere Caddesi'nde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00 - 17.00 saatleri arasında: Çiçekli Mahallesi'ne bağlı sokaklarda yatırım faaliyetleri nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

TUŞBA

09.00 - 17.00 saatleri arasında: Bardakçı Mahallesi'ne bağlı Esen Sokak, Şemsibey Mahallesi'ne bağlı Erciş Yolu, Topaktaş, Çitören, Arısu, Tevekli, Dibekdüzü ve Alaköy mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak.

ERCİŞ

09.00 - 17.00 saatleri arasında: Nişancı Mahallesi'ne bağlı AFAD Evleri Sokak, Kümbet Sokak, Aşağı Küme Evler, Eski Camii Sokak, Şantiye Yolu Caddesi, 7. Nişancı Sokak ile Göze, İncesu, Topraklı ve Yukarı Göze mahallelerinde planlı bakım çalışması gerçekleştirilecek.

09.00 - 12.00 saatleri arasında: İkizçalı, Yünören, Aksakal, Yılanlı ve Sabanbüken mahallelerinde planlı bakım faaliyetleri nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

ÖZALP

09.00 - 17.00 saatleri arasında: Sugeçer Mahallesi'nde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR

10.00 - 17.00 saatleri arasında: Güzelsu Mahallesi'nde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

10.00 - 18.00 saatleri arasında: Gürpınar DM Değirmendüzü çıkışında yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle planlı enerji kesintisi yapılacak.

ÇATAK

09.00 - 17.00 saatleri arasında: Alacayar Mahallesi'ne bağlı Alacayar Küme Evleri, Alacayar Sokak, Tellikaya Sokak, Çemik Sokak, Bilgi Mahallesi'ne bağlı Bilgi Sokak ve Üçüzler Sokak, Karşıyaka Mahallesi'ne bağlı Karanfil Sokak, Eliaçık Mahallesi'ne bağlı Eliaçık Sokak, Sarıgöz Sokak, Ağaç Sokak, Sözveren Mahallesi'ne bağlı Kirazlı Sokak ve Taşaltı Sokak, Üçüzler Mahallesi ile Işınlı Mahallesi'ne bağlı Işınlı Sokak, Elmacı Sokak ve Çemik Mahallesinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

GEVAŞ

09.00 - 17.00 saatleri arasında: Atalan, Abalı ve Aladüz mahallelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

MURADİYE

08.00 - 17.00 saatleri arasında: Saraç, Kemerköprü ve Değerbilir mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak.