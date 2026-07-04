Van’ın önemli sorunları arasında gösterilen trafik, sıcak yaz günlerinde de can sıkmaya devam ediyor. Kent merkezinin en işlek caddelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk, gün boyunca devam ederken hem sürücüler hem de yayalar bitmek bilmeyen trafik çilesinden şikayet ediyor.

Şehir merkezinin yalnızca birkaç ana cadde üzerine kurulmuş olması, alternatif güzergahların yetersiz kalması ve artan araç sayısı, Van'daki trafik yükünü her geçen gün daha da artırıyor.

Vatandaşlar sabah işe gitmekte, akşam ise evlerine dönmekte büyük zorluk yaşarken, normal şartlarda 10-20 dakikada gidilebilecek mesafeler kimi zaman yarım saati, hatta bir saati aşan yolculuklara dönüşebiliyor.

Yılın her döneminde yaşanan trafik yoğunluğu, temmuz ayında da devam ediyor. Özellikle Cumhuriyet Caddesi'nde oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle sık sık korna sesleri yükselirken hem görüntü hem de gürültü kirliliği yaşanıyor.

TRAFİK YÜKÜ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kentte yıllardır tamamlanamayan çevre yolu, altyapı eksiklikleri, otopark yetersizliği ve sürücülerin bilinçsiz şekilde çift sıra park yapması trafik yoğunluğunu artıran başlıca nedenler arasında gösteriliyor. Ara sokakların da otopark olarak kullanılması ise şehir içi ulaşımı adeta içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.

Özellikle Beşyol, Cumhuriyet Caddesi, İskele Caddesi, Maraş Caddesi, İki Nisan Caddesi ve İpekyolu Caddesi başta olmak üzere birçok noktada trafik zaman zaman ağır aksak ilerliyor. Bazı yolların tek şeride dönüştürülmesi trafiği kısmen rahatlatsa da yaşanan soruna kesin bir çözüm sunmuyor.

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR YOĞUNLUĞU ARTIRIYOR

İpekyolu üzerindeki kavşaklarda da benzer manzaralar yaşanırken, özellikle beton mikserleri, tırlar ve diğer ağır tonajlı araçların şehir içi güzergahlarını kullanması yoğunluğu daha da artırıyor.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi güzergahını kullanan vatandaşlar ise Eski Kedi Kavşağı, Eski Emniyet Kavşağı, Karayolları Kavşağı, Beşyol ve İskele Caddesi'nde uzun süre trafikte beklemek zorunda kalıyor.

Özellikle İpekyolu Caddesi üzerinde alt geçitlerin yetersiz olması ve transit trafiği şehir merkezinden uzaklaştıracak alternatif yolların bulunmaması, yaşanan sorunu daha da görünür hale getiriyor. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde yaşanan yoğunluk, hafta sonlarında kent merkezindeki hareketliliğin artmasıyla birlikte daha da büyüyor.

VATANDAŞLAR KALICI ÇÖZÜM İSTİYOR

Sosyal medyada ve yerel basında sık sık gündeme gelen trafik sorununa halen kalıcı bir çözüm üretilememesi vatandaşların çözüm yönündeki beklentilerini sürdürüyor.

Kent sakinleri, Van'ın her geçen yıl göç almaya devam ettiğini, araç sayısının hızla arttığını ve şehrin büyüdüğünü belirterek, mevcut ulaşım altyapısının bu yükü kaldıramadığını ifade ediyor.

Vatandaşlar, çevre yolunun bir an önce tamamlanması, yeni bulvar, battılı çıktılı kavşaklar ve alternatif yolların hizmete açılması, otopark kapasitesinin artırılması ve şehir içi ulaşımı rahatlatacak kalıcı ulaşım projelerinin hayata geçirilmesini isteyerek, Van'ın yıllardır süren trafik sorunundan artık kurtulmasını talep ediyor.