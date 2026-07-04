Bahar döneminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle barajdaki doluluk en üst seviyeye ulaştı.

Mayısta kontrollü su tahliyesinin yapıldığı barajın kıyısındaki ağaçların bir bölümünün gövdesi su altında kaldı.

Bölgeye giden fotoğraf tutkunları, su seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkan görüntüleri kayıt altına aldı.

Doğa fotoğrafçısı Emrah Biner, bu yıl yağışların bol olması sayesinde barajın dolduğunu söyledi.

Ağaçların bir bölümünün su altında kaldığını belirten Biner, “Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Dron ve fotoğraf makinelerimizle bu manzarayı kayıt altına aldık. Burası doğa fotoğrafçıları için eşsiz kareler sunuyor. Erciş’in keşfedilmemiş doğal güzelliklerini görüntülüyoruz. Tüm doğa fotoğrafçılarını buraya bekliyoruz.” dedi.