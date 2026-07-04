Kaza, Niğde-Ankara otoyolunun 207. kilometresi Aksaray Babakonağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Irak’a giden Yahya A. idaresindeki 65 BJ 369 plakalı Best Van firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 207. kilometrede kontrolden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Otobüsün ön ve yan camları kırılırken, kazada 3’ü otobüs sürücüsü ve görevlisi, 41’i yolcu olmak üzere toplam 44 kişi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile Aksaray’ın Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.