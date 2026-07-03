Edinilen bilgilere göre yangın, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta sabah saat 06.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı gerçekleşti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren söndürme ve soğutma çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangının ardından evde, özellikle mutfak bölümünde bulunan çok sayıda eşyanın yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Çıkan yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.