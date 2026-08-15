Geçtiğimiz sezon Van Spor formasını terleten Xecs Regis’in yeni takımı belli oldu. Regis, Yunanistan ekiplerinden Volos NPS ile anlaşmaya varırken, Van Spor için teşekkür mesajı yayımladı.

Daha önce bazı futbolcular Vanspor’a teşekkür ederek takımdan ayrılırken, son olarak geçtiğimiz günlerde Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan’ın “Regis'in geçmiş dönemden kalan alacakları vardı. Göreve geldikten sonra kendisine ödemelerimizi gerçekleştirdik. Ancak yaşanan süreçten sonra ayrılık kararı aldı. Sportif direktörümüz oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Şu an için kesinleşmiş bir durum bulunmuyor.” dediği Xecs Regis de veda paylaşımı yaptı.

Geçtiğimiz sezon Vanspor forması giyen Regis, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Volos NPS ile anlaşırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Vanspor’a ve taraftarlara veda etti.

“ARTIK VEDA ETME ZAMANI”

Regis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vanspor’da geçirdiğim bir sezonun ardından, artık veda etme zamanı. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete, kulüpteki herkese ve sezon boyunca bizi yorulmadan destekleyen tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

“TEŞEKKÜRLER VAN”

Paylaşımının devamında Vanspor’da geçirdiği sezonun kendisi için önemine değinen Regis, “25 yıl sonra Türkiye 1. Ligi’ne dönen bir kulübü temsil etmek bir ayrıcalıktı ve Vanspor’un tarihindeki bu bölümün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Vanspor’u gerçekten seven ve destekleyen herkese en içten dileklerimi sunuyorum. Umarım kulüp büyümeye devam eder ve taraftarlarının hak ettiği başarıya ulaşır. Teşekkürler, Van.” ifadelerine yer verdi.