Trendyol 1. Lig’de sezonun 2. hafta maçında temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor.

Heyecanla beklenen maçın başlamasına dakikalar kala her iki ekibin de sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Kadroda Van ekibinin yeni transferleri yer alırken, geçtiğimiz sezon takımın en güçlü isimlerinden olan Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo yer almadı.

Ev sahibi Manisa Futbol Kulübü sahaya; Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Christophe Herelle, Atakan Rıdvan Çankaya, Yasin Güreler, Birama Toure, Julien Francois Marc Anziani, Jonathan Lindseth, Yassine Otmane Benrahou, Yusuf Talum ve Cheickne Sylla ilk 11’i ile çıkacak.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü ise sahaya şu ilk 11 ile çıkacak; Muhammed Alperen Uysal, Naby Youssouf Oulare, Batuhan İşçiler, Medeni Bingöl, Faruk Can Genç, Jurgen Bardhi, Özkan Yiğiter, Molik Jesse Khan, Mehmet Manış, Ozan Can Kökcü ve Oğulcan Çağlayan.