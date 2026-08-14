Van'daki kurum ihaleyle personel alımı yapacak

Van YYÜ maaş promosyon anlaşması yaptı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi futbolseverler beIN Sports Max 2, TRT Türk ve tabii üzerinden canlı takip edebilecek.

Manisa Futbol Kulübü ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da oynanacak.

Sezonun ilk haftasında sahasında Metro Holding Kayserispor’a 2-0 mağlup olan Van ekibi, ikinci haftada deplasmandan puan veya puanlarla dönerek taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor.

Van ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını İzmir’de bulunan Altınordu Tesisleri’nde Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde sürdürdü. Yeni transferleriyle çalışmalarına devam eden kırmızı-siyahlı ekip, ligin ikinci maçında hanesine puanlar yazdırmak istiyor.

2026-2027 sezonu Trendyol 1. Lig’de 2. hafta karşılaşmaları oynanacak. Kırmızı-siyahlı Van ekibi, 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.