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Gerçekleştirilen birinci etap seçmelerinde futbolcular, alanında yetkin antrenör ekibi tarafından değerlendirildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından ikinci etaba davet edilecek futbolcuların belirlenerek açıklanacağı bildirildi.

Her yaş grubundan çok sayıda genç futbolcu, Vanspor altyapısına katılabilmek için sahada ter döktü.

Çarşamba günü 2012 doğumlu futbolcuların sahaya çıktığı seçmelerin son gününde ise 2013 doğumlu genç futbolcular yeteneklerini sergiledi.

Akademi altyapı birinci etap seçmeleri, yaş gruplarına göre dört gün boyunca yapıldı. Pazartesi günü 2008-2009 doğumlu futbolcuların katıldığı seçmelerin ardından, salı günü 2010-2011 doğumlu futbolcular değerlendirildi.

Van Spor Futbol Kulübü Altyapılar Genel Koordinatörü Fahri Baştürk ve alanında yetkin antrenör ekibinin görev aldığı seçmeler, Tuşba ilçesinde bulunan Sanayi Semt Sahası’nda ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, A takım yapılanmasının yanı sıra altyapıya da yatırım yaparak geleceğin Vanspor’unu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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