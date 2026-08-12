Trendyol 1. Lig’de yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk haftada 7 takım sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırırken, 7 takım ilk mağlubiyetini almış oldu. Ligde 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü de ilk haftayı puansız kapatan takımlar arasında yer aldı. Futbolcu lisanslarındaki sorunlar nedeniyle sahaya istediği kadroyla çıkamayan Van ekibi, sahasında konuk ettiği Metro Holding Kayserispor’a 2-0 mağlup oldu.

2. HAFTA MAÇLARI CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

İlk hafta karşılaşmalarının ardından takımlar, 2. hafta maçları için hazırlıklarına başladı. Ligde 2. hafta karşılaşmaları 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyerspor maçıyla başlayacak ve 17 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Batman Petrol Spor A.Ş.-Boluspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü ise 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

VANSPOR, MANİSA FK İLE KARŞILAŞACAK

Yeni stat projesi nedeniyle bu sezon iç saha karşılaşmalarını Manisa’nın Akhisar ilçesinde oynayan Vanspor, bu kez aynı kentin takımı olan Manisa Futbol Kulübü’ne konuk olacak.

İzmir Altınordu tesislerinde 2. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Manisa deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

Yeni transferleriyle birlikte çalışmalarını sürdüren Van ekibinde, karşılaşmada sahaya çıkacak kadro da merak konusu. Futbolcu lisans işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni transferlerin de forma giymesi bekleniyor.

KARŞILAŞMA 15 AĞUSTOS’TA

Manisa Futbol Kulübü ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma, 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumu’ndaki maç saat 21.30’da başlayacak.

İki takım geçtiğimiz sezon da karşı karşıya gelmişti. Manisa’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanırken, Van’da oynanan mücadeleden de Manisa Futbol Kulübü 1-0 galip ayrılmıştı.