Trendyol 1. Lig’de ilk hafta heyecanı yaşandı. Çekişmeli maçlara sahne olan haftada temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, lisansların yetişememesi nedeniyle rakibi Metro Holding Kayserispor maçına ideal 11’i ile çıkamadı ve sahadan 2 – 0 mağlup ayrılınca ilk hafta puan tablosunun son sıralarında yer aldı.

Sahasında İstanbulspor A.Ş.’yi 3 – 0 mağlup eden Bandırma Spor ilk haftayı lider tamamlarken, ilk hafta itibari ile 7 takım puanla tanışamadı. 7 takımın galip geldiği haftada 6 maç da beraberlikle tamamlandı.

Haftayı puansız kapatan temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ligin ikinci hafta maçında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi lisans işlemlerini tamamlayacağı kaydedilen Van Spor’un maça da ideal 11 ile çıkması bekleniyor.

İşte Trendyol 1. Lig’de ilk hafta sonuçları;

Boluspor 1 - 2 Manisa Futbol Kulübü

Bandırma Spor 3 - 0 İstanbulspor A.Ş.

Eminevim Ümraniyespor 0 - 0 Mardin 1969 Spor

Ekenler Beton Sivasspor 0 - 0 Turka Esenler Erokspor

Antalyaspor A.Ş. 4 - 3 Keçtaş Ankara Keçiörengücü

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2 - 0 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş.

Sms Grup Sarıyer 2 - 0 Muğlaspor Kulübü

Van Spor Futbol Kulübü 0 - 2 Metro Holding Kayserispor

Bodrum FK 0 - 2 Bursaspor

Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 2 Batman Petrol Spor A.Ş.

PUAN DURUMU